La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) suspendió este miércoles 10 de septiembre las actividades académicas y administrativas debido al alerta meteorológico por viento fuerte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La decisión se tomó por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia y alcanzó a los tres Institutos Preuniversitarios (IPUs) en los turnos intermedio y tarde, así como a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Las autoridades informaron que la suspensión comenzó a regir a partir de las 14 horas y aclararon que se activaron los planes de continuidad pedagógica y contingencia previstos para este tipo de situaciones.

La Secretaría Académica señaló que la reprogramación de las actividades se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales de la UNSJ.