La UNSJ suspendió sus actividades por alerta meteorológica por Zonda en San Juan
La UNSJ aclaró que la decisión se adoptó en consonancia con las recomendaciones oficiales ante la vigencia del alerta meteorológico para la provincia.
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió suspender actividades académicas, administrativas y deportivas este jueves en distintos turnos, debido al alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil de la Provincia.
La medida afecta tanto a los institutos preuniversitarios como a las distintas facultades y dependencias de la casa de estudios.
Según lo informado oficialmente, los Institutos Preuniversitarios —Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial— suspenden actividades académicas, administrativas y demás desde el turno siesta y tarde.
En tanto, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud cancelan sus actividades a partir de las 13.30 horas.
Por su parte, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño interrumpen todas sus actividades desde las 14 horas.
Además, el Complejo Deportivo “El Palomar” suspende actividades deportivas, administrativas y de atención al público desde la misma hora. También se suspende el servicio de cena en el Comedor Universitario.