La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió suspender actividades académicas, administrativas y deportivas este jueves en distintos turnos, debido al alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil de la Provincia.

La medida afecta tanto a los institutos preuniversitarios como a las distintas facultades y dependencias de la casa de estudios.

Según lo informado oficialmente, los Institutos Preuniversitarios —Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial— suspenden actividades académicas, administrativas y demás desde el turno siesta y tarde.

En tanto, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud cancelan sus actividades a partir de las 13.30 horas.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño interrumpen todas sus actividades desde las 14 horas.

Además, el Complejo Deportivo “El Palomar” suspende actividades deportivas, administrativas y de atención al público desde la misma hora. También se suspende el servicio de cena en el Comedor Universitario.