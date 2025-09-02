La predicción que mantiene en vilo a miles de usuarios argentinos volvió a resonar con fuerza. Venus Psíquica, la vidente uruguaya que se hizo viral en julio al anunciar que Javier Milei renunciaría a la presidencia, ratificó sus dichos durante una entrevista en el programa “Pelado Stream”.

La médium aseguró que su visión no cambió y que el destino del presidente argentino está marcado por la presión política y la Justicia. “Milei renuncia y tendrá problemas con la justicia”, sostuvo, lo que rápidamente se convirtió en tendencia en distintas plataformas digitales, incluida la comunidad sanjuanina, que replicó y debatió el tema en redes.

Venus explicó que la predicción surgió en una transmisión de TikTok realizada el 27 de julio, cuando sus seguidores le pedían que hablara sobre el futuro de la Argentina. “Mis dioses ayudan a través de mí, yo solo soy una intermediaria terrestre. La gente me pedía que viera Argentina, recibía muchos mensajes. Accedí a dar la videncia, pero fue una videncia forzada. Con el nombre y apellido puedo entrar en su alma y ver”, relató.

La médium, que se define como independiente de cualquier inclinación política, afirmó: “Desde que hice la videncia, mis dioses me dicen que está clara. Todas las predicciones que tuve se cumplieron, incluso aquellas más dolorosas”.

Según su visión, Javier Milei aparecerá debilitado, presionado y con miedo por presuntos delitos propios y de su hermana. Además, auguró que Karina Milei tendrá un rol clave en un gobierno de transición. “Veo a un Milei asustado, ajusticiado por la Justicia, sus pares políticos y el pueblo. Lo veo renunciando. También veo a un presidente donde gobierna su hermana y enfermo mentalmente como un niño. Ellos terminan mal los dos”, afirmó.

Venus señaló que el plazo de esta predicción sería entre septiembre y octubre de este año, lo que encendió aún más la expectativa.

En sus declaraciones, la vidente aseguró que tras la salida de Milei asumirá un hombre alto, corpulento, canoso, de traje y portafolio, a quien visualiza ingresando a la Casa Rosada. En su visión también aparece Cristina Fernández de Kirchner, aunque aclaró que la ex vicepresidenta no sería la reemplazante del actual mandatario, sino que mantendría algún tipo de vínculo político con el nuevo dirigente.

Una misión espiritual

Más allá de la política, Venus sostuvo que su tarea tiene un fin trascendental: “Todos tenemos una misión en la vida y la mía es salvar almas antes de 2030, porque en el mundo está sucediendo de todo. El mal sale a la luz y cuando los ciclos terminan es porque algo está mal”.