La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, adelantó en el móvil de Canal 13, que en el segundo semestre del 2025 quedará inaugurado el paseo gastronómico de calle Alberdi, un proyecto que busca transformar la zona aledaña al cementerio en un espacio de entretenimiento y gastronomía.

Según explicó, la iniciativa contempla la instalación de carros de venta de alimentos, áreas de esparcimiento, juegos, baños fijos y un sistema integral de iluminación.

“Hemos visto el proyecto que tiene el Gobierno de la Provincia con los espacios de juegos, la habilitación de baños fijos y todo lo vinculado a la iluminación", dijo. A lo que sumó que "Desde el municipio firmamos un convenio con la Provincia para dotar de energía a cada uno de los puestos, de manera que cada carro tenga su propia instalación y se haga cargo de su tendido eléctrico”.

La jefa comunal remarcó que la intervención busca convertir la calle Alberdi en un espacio agradable y seguro, donde vecinos y turistas puedan disfrutar de la oferta gastronómica y cultural.

En cuanto a las preocupaciones iniciales de los frentistas, Laciar destacó que “No es un problema generado por el polo gastronómico en sí. Hay que tener en cuenta que en la zona también funcionan el vacunatorio y el Centro Cívico, lo que incrementa el movimiento vehicular”, explicó.