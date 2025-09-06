Lanzamiento en San Juan: Mario Goldstein presentó el nuevo Vera
El ícono automovilístico de Volkswagen para Latinoamérica cuenta con un motor biturbo y cuatro versiones que oscilan entre $30.000.000 y $36.000.000
El nuevo Volkswagen Tera, el vehículo insignia de la marca diseñado exclusivamente para el mercado latinoamericano, fue presentado en un evento especial en la concesionaria sanjuanina Mario Goldstein, ubicada en Alem y General Paz, en Capital.
El móvil de Canal 13 estuvo presente y conversó con Federico Goldstein, propietario de la empresa, quien se mostró muy entusiasmado con el lanzamiento.
"Creo que va a ser un boom a medida que este auto esté en la calle y en el garage de la gente. Va a ser un éxito asegurado, total, sin dudas se va a vender", afirmó Federico. El ejecutivo destacó que el Tera "viene a pisar fuerte" en el mercado.
Versiones y Características
El Volkswagen Tera se lanza en Argentina en cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit. Federico señaló que "todas sus versiones tienen sus detallitos que enamoran".
Tera Trend: Es la versión de entrada de gama, enfocada en la funcionalidad y un precio más accesible.
Tera Comfort: Ofrece un nivel superior de equipamiento, incluyendo llantas de aleación y pantalla multimedia.
Tera High: Se posiciona como el tope de gama, con un nivel tecnológico y de seguridad más elevado, que incluye asistencias a la conducción.
Tera Outfit: Una versión exclusiva que se distingue por su diseño, con detalles de estilo únicos, tapizados especiales y el techo en color contrastante.
Espacioso y Eficiente
A pesar de su apariencia compacta, el Tera sorprende por su amplitud interior. "Cuando lo ves desde afuera decís es un SUV chico, pero cuando te subís y ves los espacios, la posición de manejo, los asientos y el baúl, sorprende, cautiva por lo amplio que es. Por eso decimos que es una versión para el soltero y la familia", explicó Federico. El vehículo tiene una capacidad similar a la de un Polo y un Nivus.
En cuanto a su rendimiento, el Tera cuenta con un motor biturbo que se destaca por su eficiencia, bajo consumo y gran rendimiento. "Consume muy poco y anda muy bien", aseguró Federico.
Precios y Opciones de Financiación
Los precios del nuevo Volkswagen Tera se ubican por debajo de los $30 millones para la versión base. Las versiones intermedias tienen un costo de $32 millones, mientras que las versiones full alcanzan los $36 millones.
Para facilitar su adquisición, la concesionaria ofrece múltiples opciones: "Hay muchas opciones de encarar este negocio para adquirir este auto, muchas según la posibilidad del cliente", dijo Mauricio, mencionando créditos y financiaciones exclusivas por el lanzamiento.
Finalmente, Fedrico invitó a todos los sanjuaninos a visitar la concesionaria, que atiende de 9 a 18 horas, para realizar el test drive y conocer de cerca este nuevo modelo.