Lanzaron la campaña 2025-2026 contra la "polilla de la vid" en San Juan

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico inició la campaña 2025-2026 contra la Lobesia Botrana, considerada la principal amenaza para los viñedos de la provincia. La estrategia se centra en la entrega de productos insecticidas y feromonas a productores, con el objetivo de reforzar la prevención frente a esta plaga que afecta directamente la uva.

El director de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, Pablo Plana, explicó que los vuelos de aplicación aérea con aviones y drones se realizarán en los departamentos Sarmiento, Caucete, 9 de Julio y 25 de Mayo. En aquellas zonas donde no se realicen aplicaciones, los productores deberán acercarse a la Dirección de Sanidad para retirar los insumos correspondientes al primer vuelo.

Plana detalló que los productores que utilicen feromonas recibirán el 100% de los productos necesarios presentando la factura de compra, mientras que aquellos que se acerquen directamente al organismo obtendrán cobertura total para hasta 10 hectáreas. A partir de esa superficie, la provincia subsidiará el 50% de los insumos. “Este es un programa 100% financiado con fondos provinciales y responde a la necesidad de proteger al viñedo de su enemigo más dañino”, afirmó el funcionario.

La Lobesia Botrana provoca daños directos al consumir la uva y perjuicios indirectos al generar pudrición, lo que repercute en los costos de los productores e industriales. Por ello, las autoridades insisten en la aplicación preventiva. Respecto a las últimas lluvias y caída de granizo en algunas zonas, Plana sostuvo que no afectarán el inicio de brotación de la vid, aunque sí permitirán acumular reservas de agua útiles para el cultivo.