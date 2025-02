Por la mañana de este lunes, el preparador físico de UVT Vóley, Fabián Alejos, dio 4 consejos en Canal 13 de cómo hay que hacer para entrenar en el verano con calores agobiantes como los de la provincia de San Juan. Conocer el cuerpo, la hidratación, hora y lugar de entrenamiento y el descanso, las claves.

“Los sanjuaninos estamos acostumbrados al calor, aunque no a estos calores extremos. No tenemos que confiarnos” empezó diciendo el preparador físico. Destacó que en días de temperaturas máximas tan altas “no podemos hacer lo mismo que siempre” y por eso la primer clave es conocer cada uno su cuerpo. “Tenemos que entender que nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener nuestra temperatura corporal y en días de calor empieza a liberar agua a través del sudor para mantener la temperatura”, dijo Alejos. Es por esta razón que es importante conocer cómo funciona el cuerpo de cada uno a la hora del entrenamiento, en especial en verano, para entender cuánta agua suelta el cuerpo y así poder avanzar con la segunda clave.

La hidratación en verano es fundamental y es por ello que se la define como una prioridad, no solo a la hora de entrenar, sino también a la hora de circular o hacer actividades fuera de un ambiente climatizado. “La deshidratación es moneda corriente en estos días de calor, lo primero y principal es tener en cuenta que la hidratación es fundamental”, comentó el entrenador.

La clave para entender que estamos deshidratados es que el cuerpo nos indique que tenemos sed. Cuando tenemos sed en la boca y muchas ganas de tomar agua ya estamos deshidratados. “Si nos pesamos antes de entrenar y después de entrenar vamos a ver un disminución en el peso corporal. Esto se debe a la pérdida de líquido a través del sudor” dijo Alejos y agregó un dato: “Por cada medio kilo de peso corporal que yo pierda durante la actividad física, debemos tomar aproximadamente un litro de agua”.

La tercer clave del entrenamiento en verano tiene que ver con elegir a consciencia el lugar y el horario para hacer ejercicio. “Tenemos que tratar de hacer actividad física al aire libre, pero no expuestos al sol. Si voy a un gimnasio que no es al aire libre pero tiene aire acondicionado compensa un poco el calor”, explicó el entrenador. También agregó que hay días donde es recomendable no hacer ejercicio debido a las altas temperaturas: “no pasa nada si no hacemos actividad física un día, el problema es cuando no hacemos nunca actividad física”.

El especialista en la materia dijo que es importante tener en cuenta las horas en las que hacemos ejercicio, tanto como el lugar. “No hay que ejercitarse en horarios pico (de calor), entre las 13:00 y las 16:00. Hay que evitar ejercicio en esos horarios y hacer actividad física al aire libre en la noche, en lo posible, cuando baje la temperatura y cuando no estemos tan expuestos al sol”.

Por último, el preparador físico de jugadores de vóley dijo que es clave también el descanso a la hora de hacer ejercicio. Destacó que hay días donde uno tiene que descansar y elegir cuidar la salud: “Si yo hago ejercicio continuamente, por un día que no haga no gano ni pierdo nada. Es más, puedo arriesgar mi salud”. Entonces, el especialista nos indica que ante días de altas temperaturas, es mejor evitar el salir de casa para ejercitarse, mantenerse hidratado y esperar a que el tiempo acompañe para poder hacer algún tipo de actividad al aire libre. Agregó también que es importante usar ropa clara y cómoda, que es clave usar anteojos de sol si estamos entrenando afuera y hay sol, lo cual colabora a que el cuerpo no pierda tanto líquido.