En un contexto laboral cada vez más competitivo, diseñar un currículum estratégico puede marcar la diferencia entre conseguir una entrevista o quedar fuera del proceso de selección. Por eso, Diario 13 dialogó con el técnico en Recursos Humanos Nicolás Escudero, quien compartió una serie de recomendaciones clave para elaborar un CV que realmente funcione.

Evitar el currículum generalista: “Lo ideal es no hacer un currículum generalista, sino uno estratégico”, señaló Escudero. Según explicó, enviar el mismo CV a todas las empresas no es efectivo, ya que no todas las experiencias se relacionan con el puesto buscado. “Es mejor concentrarse en aplicar a aquellos empleos donde uno tiene verdaderas chances”, afirmó.

Diseño limpio y profesional: El formato también juega un papel crucial. Escudero recomendó evitar tipografías llamativas y colores estridentes. “Hoy se busca un diseño limpio, con tonos profesionales como blanco, negro, gris o celeste opaco”, indicó. Esto no solo facilita la lectura, sino que también permite que el CV sea compatible con los sistemas ATS (Applicant Tracking System), filtros automáticos utilizados por las empresas para seleccionar candidatos.

Adaptar el contenido al puesto: Uno de los errores más comunes es incluir demasiada información irrelevante. Escudero enfatizó: “No pongas toda la vida en el currículum. Incluí cursos, habilidades y experiencias relacionadas con el puesto al que vas a postularte”.

En cuanto a la formación académica, sugirió eliminar datos innecesarios: “Si ya tenés una carrera universitaria o varias diplomaturas, la primaria y, en algunos casos, la secundaria, no hace falta incluirlas”.

El poder de las habilidades: Un apartado esencial en el CV son las habilidades. “Las empresas valoran mucho las soft skills como liderazgo, comunicación o compromiso, y las hard skills, como manejo de herramientas informáticas, software de gestión o idiomas”, detalló el especialista. La recomendación es destacar no más de ocho habilidades, priorizando aquellas que el postulante domine con seguridad.

Experiencia laboral y logros: La experiencia laboral debe detallarse de forma clara. “No es necesario incluir todos los trabajos, especialmente si fueron cortos”, apuntó Escudero. En cambio, sugiere seleccionar tres empleos donde se haya permanecido más tiempo y detallar las funciones, logros y aprendizajes en tres o cuatro viñetas por experiencia. “Usen palabras clave como ‘logros obtenidos’ o ‘habilidades adquiridas’ para marcar la diferencia”, recomendó.

El perfil profesional como carta de presentación: Otro de los aspectos que más observan los reclutadores es la descripción del perfil. “Es la primera impresión, debe resumir qué estás haciendo, hacia dónde querés ir y qué podés aportar”, dijo Escudero. Según explicó, allí se puede incluir una visión personal o profesional y se debe ajustar según el puesto al que se aplica.

¿Foto sí o no? Respecto a la inclusión de fotografía, opinó que puede ser útil si es profesional. “No selfies. Una imagen de frente, con fondo neutro y una expresión amigable puede sumar”, sostuvo.

Para el sanjuanino, un currículum exitoso es aquel que se adapta a cada oportunidad laboral, prioriza lo relevante y está cuidadosamente diseñado. “Lo importante es que hable por vos, de manera clara y concreta. El currículum no solo debe contar lo que hiciste, sino también lo que sos capaz de hacer”, concluyó.