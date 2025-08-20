Las cuatro direcciones sociales del Ministerio de Familia ya atienden en el anexo de Santa Lucía

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano envió a cuatro direcciones sociales a un mismo anexo, a modo de facilitar los trámites y articularlas entre sí, ya que todas tratan cuestiones sociales. Con sede sobre la calle Hipólito Yrigoyen y Roca, a siete cuadras de la plaza de Santa Lucía, funcionarán las siguientes áreas: Dirección de Discapacidad, Dirección de Políticas para las Personas Mayores, Dirección de Políticas para la Equidad y Dirección de Consumos Problemáticos. La directora de Discapacidad, Paula Moreno, habló con Canal 13 San Juan y brindó mayores detalles sobre el traslado.

Moreno dijo que el principal motivo de este traslado se debe a que todas estas áreas funcionaban en edificios alquilados y, por problemas con la continuación y renovación del alquiler, decidieron concentrarlos a todos en un solo lugar. “Fueron varios los factores y Discapacidad, por ejemplo, funcionaba en un segundo piso donde se accedía con escaleras. Teníamos dificultades con la accesibilidad y con la atención al público”.

Moreno comentó que este anexo cuenta con un estacionamiento amplio, como con una parada de colectivo en la puerta del recinto. Los colectivos que llegan a la zona son la línea TEO 2 y 3, como así también el 320 y 302, ambos con coloración celeste.

Emergencia en discapacidad

La directora habló también sobre la emergencia en discapacidad y dijo que no es algo nuevo, que “la emergencia viene desde hace mucho. Los prestadores están atravesando una crisis porque no han recibido una actualización del nomenclador desde diciembre del 2024”.

Con respecto a las pensiones y las auditorías que mantuvieron en vilo a gran parte de la sociedad, Moreno explicó que “como provincia nosotros no realizamos las auditorias, ya que eso depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero hemos pedido en el Consejo Federal de Discapacidad que una vez que finalicen las auditorias, comuniquen a las provincias y a los directores específicamente sobre cuál es la situación, cuántas pensiones se mantienen. Pero por el momento, todavía no tenemos esos datos”, concluyó.