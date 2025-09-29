Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en las poblaciones occidentales, una preocupante realidad que se subraya en el marco del Día Mundial del Corazón. En una entrevista brindada al programa de Canal 13, “Todos Vivos”, el cardiólogo deportivo Mariano Luna enfatizó en la importancia crítica de la prevención, señalando que el corazón es un órgano al que "tenemos que cuidarlo mucho".

Dentro de este grupo de patologías, el infarto agudo de miocardio se posiciona como el responsable más frecuente de decesos en personas mayores de 30 años. Los infartos son consecuencia directa de los factores de riesgo cardiovascular. Si bien hay elementos inmodificables, como la edad, el género y la herencia genética, la mayoría de los factores son controlables y dependen de los hábitos de vida.

Entre los factores modificables se destacan el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial.

El profesional de la salud puso el foco en la hipertensión, una condición de alto riesgo. En Argentina, se estima que hay cerca de 12 millones de personas hipertensas, pero las estadísticas son desalentadoras: solo el 25% de ellas está recibiendo un tratamiento adecuado y efectivo. Esta brecha en el manejo de la presión arterial subraya la necesidad de campañas de concientización y acceso a la salud para reducir la alta mortalidad cardiovascular en el país.