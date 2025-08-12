Más de 74 estaciones de servicio de San Juan incorporaron herramientas para brindar información turística de manera rápida y accesible. La medida se concretó tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Turismo, y la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia.

En esta primera etapa, se distribuyeron más de 300 pegatinas con códigos QR para colocar en las estaciones adheridas. Con esta iniciativa, los visitantes pudieron acceder de forma inmediata a datos actualizados sobre atractivos, actividades y servicios turísticos en distintos puntos de San Juan.

El acuerdo también tuvo como objetivo capacitar y equipar a los trabajadores del sector con herramientas clave para asistir a los turistas.

En la firma del convenio participaron la secretaria de Turismo, Belén Barboza; el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Marcelo Caruso; y funcionarios de la Secretaría.