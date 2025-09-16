Durante la mañana de este martes 16 de septiembre, el móvil de Canal 13 realizó un relevamiento de precios en la Feria de Capital. Allí quedó demostrado un gran contraste: mientras la fruta registra incrementos importantes, con la banana a la cabeza, las verduras se mantienen en valores mucho más accesibles para los bolsillos.

Los puesteros coinciden en que la fruta “está un poquito más cara”, en especial la banana. La ecuatoriana se consigue hasta en $2200 el kilo, aunque puede encontrarse desde $1800 según el origen.

Estos son algunos de los precios principales:

Naranja: $2000 el kilo (tanto de ombligo como de jugo).

Manzana: $2000 el kilo la variedad deliciosa, mientras que la calingastina ronda entre $1500 y $1800.

Mandarina: $2000 el kilo, aunque ya quedan pocas en esta época.

Frutilla: $5000 el kilo.

Tomate: también en alza, entre $2000 y $2500 el kilo.

En contraste, las verduras mantienen precios bajos en la Feria de Capital: