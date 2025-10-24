San Juan despedirá la semana con un viernes 24 de octubre templado y estable, en el que el sol y las nubes se alternarán sin chances de lluvia. Según el pronóstico, la mañana comenzará fresca, con unos 20 °C, y una sensación agradable que se irá afirmando con el paso de las horas.

Con el avance del día, el cielo mayormente despejado permitirá un ascenso paulatino de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a los 27 °C durante la tarde. La presencia de algunas nubes intermitentes aportará un leve alivio al calor, sin alterar el predominio del sol ni la estabilidad del tiempo.

El viento se mantendrá calmo y el ambiente seco, configurando un escenario ideal para quienes planeen actividades al aire libre o reuniones vespertinas. Hacia la noche, la temperatura descenderá de forma gradual hasta ubicarse nuevamente cerca de los 20 °C, favoreciendo una velada fresca pero confortable.

Con este panorama, San Juan cerrará la semana con un clima primaveral y sin sobresaltos, antes del esperado fin de semana, que podría traer un leve aumento de la temperatura.