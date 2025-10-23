El histórico trencito del Parque de Mayo, ícono de paseos familiares y recuerdos de varias generaciones, volverá a recorrer los senderos del parque. Tras años de inactividad, la provincia de San Juan, bajo la gestión orreguista, anunció la licitación de la segunda etapa de remodelación, con un presupuesto superior a $1.281 millones y la promesa de que el tren eléctrico será inaugurado durante 2026.

Esta segunda fase se centra en tres áreas principales: el lago y su entorno, el sistema del trencito y la construcción de dos núcleos sanitarios accesibles. El lago será vaciado y limpiado, se reforzará su borde perimetral con hormigón armado, se instalará iluminación escénica LED y un nuevo puente peatonal, mientras que la isla central recibirá propulsores de agua automatizados.

En cuanto al trencito, se contempla la revitalización total de la estación, con boletería renovada, andenes mejorados y una pérgola que reinterpretará el diseño clásico. Las vías serán reemplazadas en los tramos deteriorados, incorporando medidas de seguridad modernas, barreras metálicas y señalización vial, además del reacondicionamiento del túnel existente. La operación eléctrica del tren promete un funcionamiento silencioso y sustentable, en línea con la modernización del parque.

La apertura de sobres de licitación se realizará el 17 de noviembre de 2025, con un plazo de ejecución de 180 días corridos desde el inicio de obra, lo que permite prever la finalización en el primer trimestre de 2026. El proyecto también pone énfasis en la accesibilidad, con senderos y rampas reglamentarias, señalética inclusiva, pavimentos antideslizantes y núcleos sanitarios totalmente adaptados. La iluminación general del parque será renovada para garantizar mayor seguridad y ampliar los horarios de uso.

Más allá de la infraestructura, la reactivación del trencito representa un símbolo generacional: las imágenes de niños saludando desde los vagones, familias recorriendo los senderos y abuelos rememorando su infancia volverán a formar parte de la vida cotidiana del parque, recuperando un emblema histórico sanjuanino que une a distintas generaciones.

La primera etapa de modernización del parque, que incluyó el sector de juegos, demandó una inversión de $1.423 millones, consolidando el Parque de Mayo como un espacio que combina patrimonio, modernidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esta segunda fase promete dar nueva vida al trencito y reforzar el parque como un punto de encuentro familiar y recreativo para todos los sanjuaninos.