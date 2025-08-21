El viento Zonda se hizo sentir en la mañana de este jueves en el Gran San Juan, con ráfagas que obligaron a suspender toda la actividad escolar en la provincia. La jornada se tornó complicada con calles desiertas y gran cantidad de tierra en el aire, generando un ambiente adverso para la circulación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde y noche se prevé que las ráfagas alcancen los 60 kilómetros por hora, mientras que desde Protección Civil advirtieron que podrían llegar hasta los 75 km/h. Este fenómeno suele traer aparejados efectos como reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, lo que incrementa el riesgo de incendios.

El viernes 22 de agosto se espera que el viento Sur comience a soplar desde la mañana, intensificándose al mediodía. La jornada se presentará muy nublada, con una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 16 °C.

Para el sábado 23 de agosto, la mínima podría descender a valores cercanos a 0 °C, con cielo parcialmente nublado y una máxima de solo 14 °C.

Así, San Juan vivirá un periodo de fuerte inestabilidad meteorológica, con un marcado contraste entre el calor del Zonda y la llegada del aire frío del Sur.