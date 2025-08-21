El viento Zonda se hizo sentir en la mañana de este jueves en el Gran San Juan, con ráfagas que obligaron a suspender toda la actividad escolar en la provincia. La jornada se tornó complicada con calles desiertas y gran cantidad de tierra en el aire, generando un ambiente adverso para la circulación.

Canal 13 San Juan TV on Instagram: "Tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, el viento zonda llegó con intensidad al Gran San Juan, dejando un panorama de calles vacías, polvo en el aire y la suspensión total de la actividad escolar 🍂🍃 ▶️ Podés ver la nota completa desde nuestra web. Link en bio 🧑🏻‍💻 📺 Canal 30 (30.1) TDA 💻 canal13sanjuan.com 🐦 X 👉 sanjuantv 🌐 Facebook 👉 Canal 13 San Juan TV #canal13 #canal13sanjuan #diario13 #diario13sanjuan #sanjuan #television #noticias"

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde y noche se prevé que las ráfagas alcancen los 60 kilómetros por hora, mientras que desde Protección Civil advirtieron que podrían llegar hasta los 75 km/h. Este fenómeno suele traer aparejados efectos como reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, lo que incrementa el riesgo de incendios.

El viernes 22 de agosto se espera que el viento Sur comience a soplar desde la mañana, intensificándose al mediodía. La jornada se presentará muy nublada, con una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 16 °C.

Para el sábado 23 de agosto, la mínima podría descender a valores cercanos a 0 °C, con cielo parcialmente nublado y una máxima de solo 14 °C.

Así, San Juan vivirá un periodo de fuerte inestabilidad meteorológica, con un marcado contraste entre el calor del Zonda y la llegada del aire frío del Sur.

  • Prestar atención a su alrededor, en especial a cables caídos, ramas y objetos sueltos.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar daños.
  • Conducir con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos, circulando a velocidad mínima y con luces bajas encendidas.
  • No detenerse debajo de árboles ni estructuras sujetas a edificios como carteles, marquesinas o toldos.
  • Tener a mano linternas cargadas para posibles cortes de energía.