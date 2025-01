Las redes lloraron la muerte de Tomi, el sanjuanino que había desaparecido

De Tomás Quevedo no se sabía nada desde la mañana del lunes, con el pasar de las horas, la preocupación fue en aumento, por lo que la familia radicó la denuncia y posteriormente usaron las plataformas sociales para difundir la búsqueda.

Lamentablemente, cerca de las 5 de la mañana de este martes, su hermana Celeste, usó las mismas redes sociales para informar lo peor: Tomás falleció. Se trata del joven que fue encontrado sin vida en la Usina de la Electrometalúrgica Andina, en Chimbas.

En un mensaje cargado de emoción, la joven dio a conocer que su hermano ya no estaba con ellos. “Y me llegó la noticia más triste de mi vida, la que me rompe el corazón, y creo que es mentira y que todo va a pasar, pero no es así, ya no estás con nosotros”, comenzó. Luego de ello sumó: “Tomás, mi hermano, quien tenía un futuro brillante por delante, el cerebrito, te me fuiste y me dejaste un vacío enorme. Te amo eternamente, hasta el fin de mis días.”

Tras ello, llovieron los mensajes de dolor por la pérdida del joven sanjuanino: