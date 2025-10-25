El proceso electoral en San Juan avanza según lo previsto. Este sábado, la provincia se centró en la logística clave para asegurar la transparencia de los comicios legislativos de este domingo. El secretario Electoral, Edgardo Benítez, informó al móvil de Canal 13 sobre el exitoso despliegue de urnas y el operativo general de seguridad.

“Este sábado, a partir de las 10 de la mañana y de manera simultánea en toda la provincia, se dio comienzo a la distribución de las urnas”, explicó Benítez.

La tarea de entrega estuvo a cargo del personal del Correo Argentino, mientras que la seguridad y custodia recayeron sobre el Comando Electoral, integrado por efectivos del Ejército, Gendarmería y la Policía de San Juan. El operativo abarcó la totalidad de las 241 escuelas afectadas en la provincia como centros de votación.

El funcionario destacó la eficiencia de la jornada: “Se realizó de manera óptima la entrega en cada institución escolar”, confirmando que el operativo de distribución concluyó alrededor de las 13 horas.

Una vez que las urnas llegaron a destino, el Comando Electoral quedó apostado en cada escuela, cumpliendo funciones de custodia durante toda la noche. Esto garantiza que “el día domingo, cuando se abra la escuela a las 7 horas, se sabrá que todos los materiales, documentos y demás se encontrarán ahí y quedan aptos para empezar a preparar las mesas, para poder dar cumplimiento a la ley que dice que a partir de las 8 hay que dar inicio a los comicios”, concluyó el Secretario Electoral.