La ministra de Gobierno de San Juan y candidata a diputada nacional por el frente Por San Juan, Laura Palma, participó de la jornada electoral este domingo y habló brevemente con la prensa sobre su experiencia al votar y la expectativa que genera la votación en la provincia.

“Yo ya fui a votar. Temprano, había poca participación hasta el momento, pero con expectativa de que mejore”, señaló Palma al llegar al establecimiento en Pocito, donde destacó el desempeño del nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP). “El sistema es muy fácil, muy sencillo, y va a ser un buen sistema pensando en futuras elecciones sobre poder implementarlo”, añadió.

La candidata también hizo un balance sobre la asistencia de votantes en su mesa: “Pocito siempre está lindo, pero hubo poca participación en lo que yo he advertido. En mi mesa de 340 personas del padrón, solo habían votado 60”, detalló.

Tras sufragar, Palma comentó que almorzaría con su familia y luego se dirigiría al búnker del frente Por San Juan para seguir la evolución de los resultados.

La ministra concluyó resaltando la importancia de que los sanjuaninos acudan a las urnas y participen activamente en la elección de sus representantes nacionales, subrayando la facilidad y transparencia que ofrece la BUP para el proceso electoral.