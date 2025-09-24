Tras haber permanecido internado por una insuficiencia cardíaca detectada el pasado 7 de septiembre, el padre Rómulo Cámpora recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa. Sin embargo, su recuperación requiere reposo y cuidados especiales, ya que además padece diabetes, condición que podría agravar su cuadro si no respeta las indicaciones médicas.

Por el momento, algunas de sus tareas pastorales están siendo asumidas por Gustavo Larrazábal, según informaron fuentes cercanas a la Iglesia. La decisión responde a la recomendación de los profesionales de salud, quienes insistieron en que el sacerdote debe tomar recaudos para evitar complicaciones.

Cabe recordar que Cámpora, de 58 años, fue atendido en primera instancia en el Hospital Ventura Lloveras, en Sarmiento, donde se detectó el problema cardíaco. Luego, fue trasladado al Sanatorio Mayo de la Capital, donde permaneció en la Unidad Coronaria hasta lograr su estabilización.

Muy querido dentro de la comunidad católica, el padre Rómulo celebró el año pasado sus 30 años de sacerdocio, etapa en la que ejerció en distintos departamentos de la provincia, acompañando a los fieles a lo largo de toda San Juan. La noticia de su descompensación generó gran preocupación entre quienes lo valoran por su entrega y cercanía pastoral.