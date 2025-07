Los milagros existen y lo que le pasó a Ezequiel es una prueba de ello. Este sanjuanino que vive de vender churros sufrió el robo de la moto que compró hace meses y, ante todo pronóstico, pudo recuperarla por sus propios medios el mismo día.

Ezequiel Morales se gana la vida vendiendo churros sobre la Avenida España, en los alrededores del Centro Cívico. Con el esfuerzo y el sacrificio del trabajo diario, pudo hacerle frente a la compra de una motocicleta. Recién ha abonado tres cuotas de este rodado, que se ha convertido en su principal herramienta de trabajo.

Justamente con este rodado se trasladó hasta Capital para trabajar en la mañana del pasado miércoles. En ese contexto, la dejó estacionada a las 11:00 en Avenida España, entre Avenida Libertador y calle Laprida. Sobre las 12:30 volvió al lugar, ya que tenía que entregar unos pedidos, y se encontró con el peor escenario.

“No encontré la moto. Me puse pálido y no sabía qué hacer, pensé que me estaban haciendo una broma, pero no, efectivamente me habían robado la moto. Llamé a la Policía para ver si en la cuadra hay cámaras; justamente había un policía cerca y me ayudó. Hice la denuncia y, como muchos habrán visto en redes sociales, en todos lados publiqué esta situación”, expresó.

El vendedor ambulante comenzó a recibir una enorme cantidad de mensajes de gente que le decía que tenía su moto. Él se acercaba con la ilusión de recuperarla, pero llegaba para descubrir que había sido engañado por una persona que jugó con su situación para hacerle perder tiempo.

“Toda la tarde estuve buscándola sin éxito. En una de las publicaciones que hizo mi hermana, le avisaron que la habían visto en Santa Lucía, en calle Landa, a dos cuadras de Sáenz Peña. Pensé que no tenía nada que perder si iba a revisar y fui sobre las 20:30 a una calle sin salida y vi una moto que estaba estacionada sobre la vereda. Me acerqué y, efectivamente, era mi moto. Fue de no creer, estaba estacionada afuera de una casa abandonada”, manifestó.

Increíblemente, la motocicleta estaba intacta. Al ver esta situación, Ezequiel dio aviso a la Policía de San Juan y fue rápidamente a buscar la llave de repuesto que le dieron cuando compró el rodado. Ahora pudo retomar sus actividades y atiende con una sonrisa gigante a todos sus clientes.

“De estar todo el día tenso y finalmente encontrarla, fue como estar en un cuento porque yo pensé que la habían desarmado. Tengo mi creencia de que fue gracias a Dios que todo terminó así y gracias a esta chica que mandó ese mensaje, porque no fue una estafadora. Mucha gente me pedía plata para devolverla; incluso cuando ya tenía la moto al lado mío, me seguían llamando para pedirme plata. Hay muchos estafadores, pero tuvo un final feliz”, sentenció.