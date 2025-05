Vecinos de calle San Luis, a la altura de Las Heras, continúan manifestando su malestar por las consecuencias que dejó el paso de los carros gastronómicos, que operaron durante un largo tiempo en la zona y ahora serán trasladados a inmediaciones del Cementerio de la Capital, sobre calle Alberdi.

El foco del reclamo gira en torno a la suciedad, los restos de grasa y el persistente olor a aceite quemado que quedó impregnado en veredas y calzadas.

Ante esta situación, desde el Gobierno provincial confirmaron que se montará un operativo especial de limpieza. A través de la Dirección de Espacios Verdes, se llevará a cabo un trabajo intensivo a partir del martes de la próxima semana, en horarios de la mañana. La limpieza se extenderá al menos durante dos jornadas, aunque no descartan sumar más días si los resultados no son los esperados.

El operativo abarcará el tramo de calle San Luis entre Las Heras y España. Según anticiparon, se desplegará una importante cantidad de personal para remover los residuos de grasa y aceite acumulados.

De acuerdo con lo que señalaron los vecinos, hay una especie de aroma permanente, un olor a grasa que ha quedado impregnado en el piso. Antes las veredas eran de color piedra, ahora están prácticamente negras.

Los restos de grasa son visibles en varias zonas, especialmente en cercanías al Centro Cultural Conte Grand y sobre la vereda que limita con el espacio verde. Se ve claramente cómo la grasa penetró en el cemento.