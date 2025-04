Leonardo Siere elogió la capacidad de diálogo con otras religiones que tenía Francisco

Leonardo Siere, el presidente de la Sociedad Israelita en San Juan, recordó al Papa Francisco con cariño, como un hombre ecuménico, que supo dialogar con todos los credos, incluso antes de convertirse en Sumo Pontífice. El líder del judaísmo en la provincia, destacó esta capacidad que a lo largo de su papado mostró Bergoglio.

Siere manifestó que espera que del Conclave salga una persona que “levante las banderas del Papa Francisco y que las profundice”, refiriéndose en especial a esa capacidad de diálogo con otras religiones que mostró en su papado. “Esa actitud ha aportado muchísimo a la lucha de la búsqueda de la paz”, sostuvo.

Incluso, el presidente de la Sociedad Israelita expresó: "Uno siempre tiene la expectativa de que la dinámica siempre tiene que ser positiva. La verdad que la simpatía que nos significaba una persona que era argentina era muy distinto a que, si ahora elijen a una persona de otra nacionalidad”.

"Lo más importante es que la memoria de él sea un recuerdo como bendición y nos deje un legado para seguir construyendo una dinámica social importante, en San Juan, en la Argentina y el mundo", precisó el líder del judaísmo en la provincia.

Sobre el dolor y pesar que ha dejado la noticia de su muerte, Siere señaló: "Un fallecimiento con un dolor terrible. Era una persona muy comprometida con el otro. Su labor de gestión de encuentro, de construcción social, de diálogo que tenía desde antes de ser Papa, genera un vacío muy grande. Siempre está el legado y que todas sus enseñanzas perduren y que generen un mensaje claro, donde ese encuentro donde verse en el otro, de entender que el diálogo es el camino constante, es un camino que hace a toda la sociedad en todos los tiempos y en todos los momentos, mi importante para combatir todo tipo de violencia"

Siere destacó que la figura de Bergoglio en su papado trascendió el vínculo con la fe cristiana católica, ya que a lo largo de su gestión fue ejemplo para los múltiples credos, a múltiples referentes políticos.

"Francisco siempre entendió que el diálogo es un camino irrenunciable. Siempre buscó la paz para todo el mundo", expresó Siere.

Una de las falencias que se le señaló siempre en Argentina a Francisco, fue la de no visitar nunca el país como Papa. El presidente de la Sociedad Israelita Sanjuanina aseguró que a pesar de no haber pisado suelo argentino como Sumo Pontífice, siempre puso la convivencia de las religiones que se da en el país, como un ejemplo de encuentro de diálogo. "No en todos los países del mundo se da un vínculo de los diferentes credos y en forma mancomunada se encuentran y generan acciones de construcción. Por eso fue siempre muy valioso que nos pusiera como ejemplo", indicó.