clima
Levantá la ropa que el viento seguirá como protagonista del miércoles
El SMN dio a conocer que desde el jueves volverá el calor a San Juan
Para la jornada de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el viento será el protagonista. A su vez, añadieron que habrá una baja de temperatura.
En esta línea señalaron que se espera que la máxima sea de 29 grados, mientras que la mínima tocará los 17 grados. Aunque lo que más llamó la atención es que se esperan ráfagas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora.
Para el jueves pronosticaron una nueva subida del termómetro, que llegará a 35 grados de máxima.