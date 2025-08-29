En el marco del Día del Abogado, la profesional sanjuanina Sandra Leveque charló con el programa Buen Día Día de Canal 13 y realizó un repaso sobre la actualidad del sistema judicial, los cambios que introdujo el sistema acusatorio, el rol de la mujer en la profesión, la expectativa por la designación de nuevas autoridades judiciales y el futuro del juicio por jurados.

“Para quienes litigamos, tanto en el ámbito privado como desde la defensa oficial, los cambios han sido muy positivos porque se permite mayor celeridad y una resolución mucho más ágil de los procesos. Además, las medidas alternativas que se incorporaron fortalecieron la administración de justicia”, afirmó Leveque.

La abogada recordó su experiencia y remarcó: “Yo empecé a litigar hace 15 años, con el sistema viejo, y era habitual tener detenidos con prisión preventiva por dos años o más, con prórrogas incluidas. Hoy, el sistema acusatorio ha permitido que eso cambie radicalmente”.

Durante la entrevista, Leveque destacó la importancia de la incorporación de nuevos profesionales al ámbito judicial. Por ello mencionó: “Se les brinda la oportunidad a los jóvenes no solo de aprender dentro del sistema, sino también de capacitarse". "Esa renovación es buena, porque después de muchos años uno puede encasillarse en ciertas metodologías y la llegada de nuevas miradas oxigena la profesión”, explicó.

Consultada sobre la perspectiva de género dentro del ejercicio profesional, Leveque remarcó los avances conseguidos en los últimos años. “Cuando yo empecé, allá por 2010 o 2011, había una visión muy masculina y machista de la profesión. Costaba que te atiendan en una mesa de entrada o que te respeten en una audiencia", comentó. "Existía esa subestimación. Con el tiempo, la mujer se fue ganando un lugar y hoy podemos decir que estamos en un pie de igualdad”, señaló.

Aun así, consideró que cada profesional debe abrirse camino con firmeza: “Uno tiene que forjarse ese espacio con carácter y trabajo, para que después los demás reconozcan ese lugar”.

Nuevo fiscal general

Otro de los temas abordados fue la vacante que dejó en la Justicia local el fallecimiento del fiscal general Eduardo Quattropani, figura clave en el fuero penal. “Tenía un afecto especial y un gran respeto por el doctor Quattropani. Dejó la vara muy alta por su capacidad de conducción, sabía lo que pasaba en cada una de las fiscalías" dijo la abogada.

"Ahora hay gran expectativa respecto a quién ocupará ese cargo tan importante. La persona designada deberá estar capacitada, tener sensibilidad para entender los problemas y un buen manejo de los recursos humanos”, expresó.

Sobre la posibilidad de que se implemente el juicio por jurados en San Juan, Leveque se mostró cauta: “Se ha hablado en conversatorios, pero no sé si se llegará a implementarlo en 2026", comentó. Tras ello sumó "Hoy no contamos con la infraestructura suficiente, como salas penales con capacidad adecuada. Eso requiere un proceso de reacondicionamiento que lleva tiempo”.

Finalmente, la abogada se refirió al debate abierto sobre la feria judicial y las demandas de mayor flexibilidad en los plazos. “No es fácil litigar en la calle ni sostener la profesión sin tiempos de descanso. La feria le permite al abogado particular un respiro con su familia", mencionó.

"De todas maneras, el sistema no se paraliza: la Cámara sigue funcionando y el sistema flagrancia y acusatorio también. Solo algunas cuestiones se restringen, pero no significa que Tribunales quede cerrado”, aclaró.