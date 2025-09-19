La tarde de este jueves 18 de septiembre, la Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción a la reforma del Código Penal vinculada a siniestros viales, un paso que promete cambiar el marco legal en materia de muertes y lesiones ocasionadas en la vía pública.

El proyecto contempla la unificación de distintas iniciativas presentadas en los últimos años, entre ellas la del exsenador sanjuanino Roberto Basualdo, quien en 2017 ya propuso sancionar a quienes conduzcan utilizando el celular.

En sus redes sociales, el exlegislador expresó: “Hoy en el Senado de la Nación se aprobó un proyecto de ley que incorpora importantes modificaciones al Código Penal, ampliando las penas por delitos vinculados a homicidios y lesiones en siniestros viales. Este avance fue posible gracias a la suma de diversas iniciativas, entre ellas una de mi autoría. La protección de la vida es un pilar fundamental del Estado de derecho y una responsabilidad compartida que debe ser abordada con mayor diligencia y compromiso por parte de todos los actores involucrados en el sistema legal y en la sociedad en su conjunto”.

Cifran en San Juan

Mientras tanto, la provincia enfrenta cifras que encienden las alarmas. En 2024 se registraron 77 víctimas fatales por choques y vuelcos, y en lo que va de 2025 la cifra ya alcanzó al menos 41 decesos, de acuerdo a los reportes periodísticos sobre los siniestros más graves ocurridos en calles y rutas.

Panorama nacional

El último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indica que en 2024 hubo 4.027 muertes en todo el país, lo que representa una baja del 10,9% respecto a 2023. Exceptuando el 2020 —cuando la pandemia redujo la movilidad— se trata del registro anual más bajo desde la creación del organismo en 2008.

A estos datos se suma un estudio del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, que analizó 30 incidentes entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. La investigación confirmó que las rutas y autopistas concentran los siniestros más graves, en gran parte por la velocidad a la que circulan los vehículos.

Lucha por justicia

Guillermo Chirino, referente de la ONG Familias del Dolor San Juan, quien viajó al Senado para presenciar la votación, contó que la aprobación en el Senado representa “un pasito para que los índices vayan bajando” y una esperanza para quienes desde hace años reclaman penas más duras. “Mi hijo no vuelve, pero es una lucha en su memoria y en la de todos los sanjuaninos que vienen detrás con la idea de que no haya ninguno más”, aseguró.