Iaron Goransky, presidente de la Sociedad Israelita de San Juan, charló con Canal 13 y se refirió a la reciente liberación de los primeros 20 rehenes en Gaza por parte del grupo Hamas, en el marco de un acuerdo de cesación al fuego que podría marcar un nuevo capítulo en la región.

“Es con muchísima alegría. El pueblo de Israel celebra y creo que los ciudadanos de Gaza también deben estar contentos, porque se termina un calvario para ellos”, aseguró Goransky.

El dirigente destacó que la situación podría derivar en un acuerdo más sólido que un simple cese de fuego. “Esta vez no es solo un intercambio de rehenes, sino que intervienen otros países árabes con el apoyo de Turquía, generando un respaldo internacional que puede consolidar la paz y abrir mesas de diálogo más amplias”, explicó.

Goransky enfatizó que el acuerdo contempla una institucionalidad que reemplazará al grupo terrorista en la administración de Gaza. “Habrá una policía, un municipio, un encargado de energía… Se hace cargo de Gaza una estructura institucional que puede permitir un resurgimiento de la región y traer cierto progreso para Medio Oriente”, agregó.

Sobre las próximas liberaciones, el presidente de la Sociedad Israelita aclaró que los 20 rehenes vivos ya se encuentran en territorio israelí y en buen estado. En cuanto a los cuerpos de los secuestrados fallecidos, señaló: “Se están devolviendo los primeros cuatro, pero aún hay dificultades para identificar al resto. No es un tema sencillo, requiere verificación y paciencia”.

La comunidad local también se prepara para un acto conmemorativo. “Hoy a la noche, a las 20:30, tendremos un recordatorio del ataque del 7 de octubre, pero con un perfil distinto. Ahora miramos hacia adelante y ponemos sobre la mesa esta nueva situación”, indicó Goransky, invitando a todos los miembros de la comunidad que deseen participar.

Finalmente, Goransky se refirió a la cumbre que se realizará en las próximas horas en Sharm el Sheikh, Egipto, con la participación de dirigentes de Medio Oriente y Europa. “Creo que será clave para consolidar la paz y asegurar que Hamas deje de controlar Gaza, dando inicio a un proceso de reconstrucción y estabilidad en la región”, concluyó.