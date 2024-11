En las últimas horas el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio unas declaraciones que no cayeron para nada bien en el sector farmacéutico. El mismo habló acerca de que sería positivo lograr una libre competencia en la venta de medicamentos. Directamente desde San Juan trataron su propuesta como ‘una burrada’.

Mauricio Barceló, miembro del Colegio Farmacéutico, fue quien opinó acerca de las expresiones del funcionario nacional. Sturzenegger había planteado que esta ‘libre competencia’ sería una ventaja para que se estabilicen los precios en Argentina. Para él, supuestamente esto provocaría que se nivelen los valores hacia abajo.

‘Es una burrada lo que ha dicho el ministro, porque solamente está teniendo en cuenta la cuestión económica. No me parece que haya competencia, porque el medicamento tiene un precio que está, entre comillas, regulado. Yo no se quien lo asesora al ministro, pero hay una cuestión sanitaria ¿para qué querés libre competencia en medicamentos si vas a tener gente intoxicada?’, expresó.

Barceló, como ya ha mencionado en ocasiones anteriores, hizo foco en los cuidados especiales que tienen los medicamentos en las farmacias. Esto es algo que no se respeta en kioscos o supermercados, poniendo en riesgo a la persona que va a adquirir estos productos sin la recomendación de un médico.

‘El ministro dice que el medicamento va a estar más cercano a la gente, a que si va a comprar al supermercado de paso se compre un medicamento de venta libre. Eso es una burrada. Si compran un medicamento en un kiosco, ha estado mal conservado, porque en la farmacia tenemos control de temperatura por el Ministerio. No se sabe el origen, puede ser falsificado. Si la persona que lo compra se intoxica ¿a quién le va ir a reclamar?’, sentenció.