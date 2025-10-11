La licencia de conducir digital ya es una realidad en San Juan, y los conductores pueden utilizarla de forma legal y segura a través de la aplicación Mi Argentina. Así lo confirmó Ernesto González, gerente de Emicar, durante una entrevista vía Zoom en Compacto 13, donde explicó el alcance y las particularidades de esta modalidad.

“Por la nueva normativa se ha creado la licencia de conducir virtual. En el caso de un operativo, una persona puede mostrar la licencia a través de la aplicación Mi Argentina”, detalló González, quien aclaró que en San Juan se puede utilizar sin ningún problema la documentación digital.

Sin embargo, el gerente advirtió que no todas las provincias han adherido de la misma forma a esta norma impulsada a nivel nacional, lo que puede generar diferencias en los controles según la jurisdicción. “En San Juan existe la licencia virtual y también el plástico que tienen todos los sanjuaninos”, señaló.

González también se refirió a la intermitencia en la entrega de las licencias físicas, un tema que ha generado preocupación entre los conductores. “La Nación a veces discontinúa la entrega de estos plásticos, lo cual no depende ni de nosotros ni de la provincia. En el último tiempo hemos estado discontinuos con los plásticos, pero con la licencia virtual se puede conducir sin ningún tipo de problemas”, afirmó.