Este martes, en una entrevista para el programa Buen Día Día, Liliana Muñoz, miembro de Asperger San Juan, junto a su hijo Dante Pons, compartieron el trabajo en conjunto que realizan para visibilizar la realidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o síndrome de Asperger. En el marco del Día Mundial de Concientización sobre esta condición, Muñoz relató su experiencia y el esfuerzo de casi una década en generar espacios de información y comprensión.

"Tenemos este trabajito de hace ya cerca de ocho años, desde que tuve el diagnóstico de mi hijo, y ahí empecé a conocer todo este mundo con todas estas palabras que hasta a nosotros nos costaba", expresó Muñoz.

Por su parte, su hijo Dante Pons, de 29 años, reveló que recibió su diagnóstico a los 25 años, luego de que en su etapa escolar comenzara a notar ciertas dificultades.

"Esto del Asperger siempre ha sido como encuadrado dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Son más o menos, pues, si lo quieres ver así, no son síntomas, sino un famoso patrón de comportamiento", explicó.

Liliana se refirió a los desafíos a los que se enfrentan las personas con Asperger, destacando que "las principales dificultades son la comunicación y el aprendizaje. Y en este tema del aprendizaje y la comprensión, influye y se traslada a lo social. Nosotros, con un idioma tan rico y tan diverso, en el que una palabra tiene tantos significados, cuesta comprenderlos". Agregó que "por eso es tan complejo para ellos interpretar indirectas, sarcasmos e ironías".

Asimismo, resaltó que el estado de ánimo influye significativamente: "Por ejemplo, mi hijo Ignacio, que tiene 18 años, sabe la función que tengo, pero no quiere participar. Hay un mito de que siempre los papás hablamos por ellos, pero en el caso de mi hijo, es muy específico. No es que viven en otro mundo, sino que ven nuestro mundo con otra mirada y saben lo que pasa".

Muñoz también manifestó su preocupación por el uso del término "autista" en el discurso público de manera peyorativa:"Seguimos escuchando comentarios, incluso en el ámbito político, donde se cataloga como un insulto decir que alguien es autista. Eso realmente nos duele porque es una falta de respeto".

Dante, por su parte, agregó que la experiencia de cada persona es distinta y que su caso particular fue de “un grado más leve”: "Con el doble sentido, indirectas y todo eso, se me suele complicar mucho para entenderlas. Pero, por ejemplo, de grande ya he venido a tener alguna clase de amigos o a relacionarme con gente. Cuando estuve en la escuela, yo ya sabía que ellos no se iban a adaptar a mí y muchas veces yo tenía que adaptarme a ellos", relató.

Finalmente, Dante envió un mensaje a quienes comparten su condición y pueden sentirse fuera de lugar: "Tenemos un lenguaje que parece muy formal y que ahora puede ser motivo de risa para mucha gente. Pero lo que yo les podría decir es: ‘No te sientas avergonzado, solamente tienes que ser vos mismo nada más’" señaló.