Limpieza del Parque: “La gente se ofende cuando tratamos de corregirles algunos hábitos”

Miles de sanjuaninos festejaron la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante en el FestiJoven 2025 que se realizó en el Parque de Mayo. Horas más tarde, cuando los festejos ya eran historia pasada, personal de la Subsecretaria de Espacios Verdes comenzó con el operativo de limpieza.

En conversación telefónica con Mira Quien Habla, Roberto Jorquera, subsecretario de Espacios Verdes, contó que lo que más se encontraron fueron descartables. Aprovechando el aire de Canal 13, el funcionario contó que la gran cantidad de basura en el FestiJoven fue un gran muestrario de lo que ocurre todos días y en especial el fin de semana.

El titular de la Subsecretaría de Espacios Verdes aseguró que las personas que llegan al gran espacio verde llegan y a la hora de desasearse de residuos, no se acercan a un tacho de basura. “La gente no se acerca a dos metros del cesto de basura y deja la basura donde están sentados y después se retiran y dejan los descartables donde estuvieron sentados”, precisó el funcionario.

El funcionario pidió a la población tomar conciencia de esta actitud. "Hay que ser conscientes de que esto nos perjudica a todos y que podemos ayudar un poquito", sostuvo.

"El comportamiento social no ha cambiado mucho", comentó Jorquera. Para reforzar su afirmación, contó que con los equipos de la subsecretaria recorren los espacios en común que tiene la provincial y que tratan de trasmitirle la importancia de arrojar los residuos en cestos de basura, pero en muchos de los casos la gente se ofende.

Operativo post- FestiJoven