Desde la tarde de este jueves, ráfagas de viento Zonda de entre 42 y 50 km/h llegaron a San Juan y dieron paso a una noche ventosa, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo explicó en su portal que la jornada comenzó con viento del sur, pero en la tarde rotó hacia el oeste, dirección que se mantuvo hasta la madrugada del viernes con intensidades de 42 a 50 km/h.

De acuerdo al SMN, el viento del oeste se sintió con mayor fuerza en departamentos cordilleranos como Calingasta, Iglesia y Jáchal, aunque no tuvo la misma intensidad en el Gran San Juan.

Finalmente, el fenómeno cambió al sur durante la mañana del viernes y se mantuvo con velocidades similares, de 42 a 50 km/h, hasta el sábado.

En cuanto a las temperaturas, la máxima del jueves alcanzó los 30°C, mientras que la mínima fue de 13°C.