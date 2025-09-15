Este martes 16 de septiembre los sanjuaninos podrán disfrutar de una nueva edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, el evento organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) que ya va por su 42º edición y reúne a miles de locales en todo el país.

La propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y promociones 3×2 en empanadas, que podrán aprovecharse tanto en salón como en delivery y take away, según lo disponga cada comercio. En ediciones anteriores, la iniciativa permitió que muchos locales duplicaran o incluso triplicaran sus ventas.

Para facilitar la búsqueda de los lugares adheridos, APYCE habilitó en su sitio web un mapa interactivo que muestra los comercios participantes en cada provincia.

En la provincia, varios negocios gastronómicos confirmaron su participación en esta edición:

Rotisería La Pancha: Paula Albarracín de Sarmiento 748 Sur. Tel. 2645119676.

Fiore Di Pizza: Av. Libertador Gral. San Martín 295. Tel. 2645689901.

Francalex: 9 de Julio 965 Oeste. Tel. 2646051387.

Pizza Funk: Laprida 455, Capital. Tel. 2644810907.

Shefri Sabor Napolitano: Zavalla 850 Norte, Rivadavia. Tel. 2645141313.

Olivia: Paula Albarracín de Sarmiento Norte, Capital. Tel. 1164910440.

Malandrino: Urquiza Sur 991, Capital. Tel. 2646273034.

Con precios promocionales y propuestas especiales, “La Noche de la Pizza y la Empanada” promete convertirse nuevamente en una de las jornadas más esperadas por los amantes de la gastronomía.