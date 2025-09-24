El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a cinco departamentos de San Juan. Según el reporte oficial, se esperan corrientes del norte y noreste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que en algunos sectores podrían superar los 80 km/h.

Los departamentos alcanzados por la advertencia son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

En cuanto a las temperaturas, el organismo adelantó que este jueves la mínima será de 12°C y la máxima de 27°C, con una mañana de cielo algo nublado, una tarde ventosa y una noche mayormente cubierta.

Para el viernes, en tanto, se espera un ascenso térmico, con marcas que oscilarán entre los 13°C y los 30°C, lo que anticipa una jornada más cálida en la provincia.