En la jornada de este 13 de agosto, la Secretaría Electoral de San Juan, ubicada sobre avenida Rioja entre Mitre e Ignacio de la Roza, recibió las urnas que se usarán en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Las cajas, que llegaron alrededor del mediodía, permanecerán en depósito hasta su posterior armado. Llamó la atención el amplio despliegue de trabajadores para movilizar solo un par de cajas y que, según pudo observarse, los embalajes eran de televisores de 50 pulgadas.

El cierre de listas se concretó este lunes a las 9 de la mañana, dado que el plazo original caía domingo. Además, los colores para las boletas ya fueron definidos: violeta para La Libertad Avanza, blanco para Fuerza San Juan, azul para el Partido Justicialista, entre otros, totalizando seis logos oficiales. Los biombos que se instalarán en los cuartos oscuros llegarán en los próximos días.

Cómo quedaron conformados los frentes en San Juan

Frente Por San Juan: Liderado por el gobernador Marcelo Orrego, incorpora al Partido Bloquista junto a Producción y Trabajo, Dignidad Ciudad, UCR, PRO y otros doce sellos adherentes, entre ellos ACTUAR, IDEAS, FORJA y Unidad Popular.

Fuerza San Juan: Con el Partido Justicialista como base, reúne a ocho partidos, incluyendo Frente Grande, MID, Libres del Sur, Patria Grande y el Frente Renovador. La alianza perdió al Partido Bloquista y otras fuerzas históricas del peronismo local.

La Libertad Avanza San Juan: El espacio de Javier Milei, representado por José Peluc, competirá en soledad, con adhesiones individuales de dirigentes de otros partidos.

Provincias Unidas: Frente integrado por Hacemos por San Juan, Coalición Cívica ARI, Partido Socialista y Para Adelante, con una estrategia alineada al panorama nacional.

GEN: Generación para un Encuentro Nacional, presidido por Marcelo Arancibia, participará sin alianzas.

Partido Libertario: Competirá de manera independiente tras su paso por La Libertad Avanza en 2023, con lista oficializada a fines de julio.

Cruzada Renovadora: Decidió presentarse en soledad para reafirmar su vigencia política, según afirmó Alfredo Avelín.

Ideas de la Libertad: Postulará a Gonzalo Medina y Gastón Briozzo, referentes liberales que ya participaron en 2023.

Evolución Liberal: Encabezado por Sergio Vallejos, participará sin alianza tras intentos fallidos de unirse a La Libertad Avanza.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: Integrado por MST, Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista, con Cristian Jurado como primer candidato.

Con la llegada de las urnas y el mapa electoral definido, San Juan inicia la cuenta regresiva hacia unos comicios que prometen alta competencia política.