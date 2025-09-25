Llegaron los días calurosos: mirá cómo estará este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este jueves 25 de septiembre San Juan tendrá una jornada con buen tiempo. La máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima se ubicará en 15. El día se presentará con cielo entre mayormente y parcialmente nublado, acompañado por una brisa del noroeste que rotará hacia el noreste en horas de la tarde-noche.

Para el viernes, las condiciones se mantendrán similares, aunque el organismo anticipó la llegada de fuertes ráfagas de viento Sur durante la tarde y la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

En cuanto al resto de la semana, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 21 grados, marcando un panorama variable en la provincia.