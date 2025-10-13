Este lunes, San Juan vivirá una jornada inédita de prevención y conciencia ciudadana. En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se llevará a cabo un simulacro de sismo simultáneo en las 1.249 escuelas que funcionan en los 594 edificios educativos distribuidos en todo el territorio provincial.

La iniciativa forma parte del Plan Provincial de Evacuación de Escuelas, impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, con la colaboración de la Dirección de Protección Civil. Su objetivo central es fortalecer la preparación ante emergencias sísmicas, en una de las provincias con mayor actividad telúrica del país.

Un operativo en cinco horarios

El simulacro será obligatorio y simultáneo, adaptado a los turnos de cada institución educativa:

10:00 h: Turno mañana

12:00 h: Interturno

16:00 h: Turno tarde

19:00 h: Turno vespertino

21:00 h: Turno nocturno

Participarán docentes, estudiantes, equipos directivos y personal auxiliar, en un ejercicio que busca medir la capacidad de respuesta y aplicar los procedimientos aprendidos durante meses de trabajo y capacitación.

Formación y planificación previa

Desde abril, más de 3.000 docentes y no docentes participaron de capacitaciones presenciales dictadas por Protección Civil, con contenidos teóricos y prácticos sobre evacuación, roles durante emergencias y respuesta coordinada. Cada institución elaboró su propio Plan de Evacuación Escolar, evaluado y aprobado por técnicos especializados, que será puesto a prueba en este ejercicio provincial.

Además, el Ministerio de Educación se convirtió en la primera unidad de formación en gestión de emergencias de San Juan, con la meta de unificar criterios y estandarizar protocolos que luego se extenderán a otros organismos públicos. “Esta es una apuesta a la vida, a la prevención y a la preparación consciente de nuestra comunidad educativa”, destacaron desde la cartera.

Cómo será el procedimiento

Durante el simulacro se recreará una secuencia completa de actuación frente a un sismo:

Señal inicial de sismo. Adopción de la posición de seguridad durante 60 segundos. Evacuación ordenada hacia la zona segura (hasta la puerta principal si el punto de encuentro está fuera del edificio). Control de asistencia del personal y los estudiantes. Revisión edilicia a cargo del equipo directivo y personal de maestranza. Regreso a las aulas, una vez verificada la seguridad del edificio.

Los directivos deberán designar coordinadores responsables de supervisar y evaluar el operativo, garantizar el corte de luz, gas y agua, y completar los formularios de reporte y autoevaluación del Plan de Evacuación Escolar, similares a los que se utilizan en situaciones reales.

Con esta acción masiva, San Juan da un paso más hacia una cultura de prevención, responsabilidad y autoprotección, promoviendo que cada integrante de la comunidad educativa (y cada ciudadano) sepa cómo actuar ante un sismo y pueda hacerlo con seguridad y serenidad.