El Museo Sanmartiniano de San Juan recibirá próximamente una de las dos réplicas del sable de Bernardo O’Higgins, donada por la familia Ocampo. La pieza estará destinada a reforzar la colección de próceres de la independencia y resaltar los lazos históricos y culturales entre ambos países.

“Hoy la espada se va a quedar acá y va a ser un aporte para la binacionalidad y también para la historia”, afirmó Fernando Ocampo que visitó Canal 13 San Juan y trajo consigo la réplica. Y agregó: “Esta es la réplica del sable que ocupó en la batalla de Maipú, cuando se abrazó con San Martín, Bernardo O’Higgins y entonces los dos padres de la patria, argentino y chileno, evocan esta situación de amistad y fraternidad”.

El analista destacó además la importancia simbólica de la pieza: “Evoca la hermandad y la unión entre ambas naciones, fundamentalmente pensando en que esto genera un vínculo mucho más fuerte entre Argentina y Chile”.

La entrega oficial de la réplica se realizará el 18 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patrias de Chile, y posteriormente será depositada de manera permanente en la Asociación Cultural Sanmartiniana, junto a otras piezas históricas como los sables de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes.

El sable también permitirá al público comprender mejor la relación entre ambos próceres: desde su encuentro en Mendoza en 1817, las batallas compartidas en Chacabuco y Maipú, hasta la amistad personal y la colaboración política entre O’Higgins y San Martín, que contribuyó decisivamente a la independencia de Chile y al apoyo logístico en la expedición al Perú.

Según Miguel Licciardi, director del Instituto Sanmartiniano, “Estamos tratando de que sea un valor patriótico con valores binacionales”, reforzando así el legado histórico y el vínculo cultural que une a Argentina y Chile.