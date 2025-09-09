Llegó el sable de O’Higgins a San Juan y ya hay fecha para la entrega oficial
Fernando Ocampo, integrante de la familia que realizará la donación de la réplica al Museo Sanmartiniano, explicó que la acción busca poner en valor la historia y la relación binacional entre Argentina y Chile.
El Museo Sanmartiniano de San Juan recibirá próximamente una de las dos réplicas del sable de Bernardo O’Higgins, donada por la familia Ocampo. La pieza estará destinada a reforzar la colección de próceres de la independencia y resaltar los lazos históricos y culturales entre ambos países.
“Hoy la espada se va a quedar acá y va a ser un aporte para la binacionalidad y también para la historia”, afirmó Fernando Ocampo que visitó Canal 13 San Juan y trajo consigo la réplica. Y agregó: “Esta es la réplica del sable que ocupó en la batalla de Maipú, cuando se abrazó con San Martín, Bernardo O’Higgins y entonces los dos padres de la patria, argentino y chileno, evocan esta situación de amistad y fraternidad”.
El analista destacó además la importancia simbólica de la pieza: “Evoca la hermandad y la unión entre ambas naciones, fundamentalmente pensando en que esto genera un vínculo mucho más fuerte entre Argentina y Chile”.
La entrega oficial de la réplica se realizará el 18 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patrias de Chile, y posteriormente será depositada de manera permanente en la Asociación Cultural Sanmartiniana, junto a otras piezas históricas como los sables de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes.
El sable también permitirá al público comprender mejor la relación entre ambos próceres: desde su encuentro en Mendoza en 1817, las batallas compartidas en Chacabuco y Maipú, hasta la amistad personal y la colaboración política entre O’Higgins y San Martín, que contribuyó decisivamente a la independencia de Chile y al apoyo logístico en la expedición al Perú.
Según Miguel Licciardi, director del Instituto Sanmartiniano, “Estamos tratando de que sea un valor patriótico con valores binacionales”, reforzando así el legado histórico y el vínculo cultural que une a Argentina y Chile.