En un evento realizado este jueves, Lorenzo Automobile presentó en San Juan el nuevo Peugeot 3008, un modelo que, según destacaron desde la concesionaria, busca marcar un antes y un después en el segmento de las SUV.

Juan Pablo Antón, supervisor del plan ahorro Peugeot, definió al vehículo como “totalmente innovador y fuera de lo normal”, al tiempo que remarcó que combina diseño, tecnología y confort.

El nuevo 3008 se ofrece en dos versiones: la base con motor 1.6 turbo nafta y la GT 2.0 turbo nafta. Ambas cuentan con caja automática y múltiples sistemas de asistencia a la conducción impulsados por inteligencia artificial.

En el interior, el vehículo sorprende con pantalla 3D, comandos integrados al volante, velocidad crucero, regulaciones electrónicas para las butacas con masajeador y climatizador, además de detalles de confort como el techo rebatible. “Es algo totalmente innovador en el mercado, diferente a lo que Peugeot venía acostumbrando”, afirmó Antón.

Para los interesados, la concesionaria ofrece test drive y planes de financiación que permiten retirar la unidad con un auto usado como parte de pago y cubrir hasta el 60% del valor con tasa 0%. “Con un vehículo usado podés llevarte la 3008 a la calle y luego ir pagándola en cuotas”, detalló el supervisor.

El modelo ya se encuentra disponible en Lorenzo Automobile, con atención de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas.