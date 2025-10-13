Lo que debía ser un viaje de placer a Chile, terminó transformándose en una pesadilla para unos 40 sanjuaninos. Ellos se movilizaron al vecino país con la intención de hacer turismo y a la vuelta terminaron quedando varados en Caracoles. Una de las afectadas contó que en el viaje de ida ya habían tenido problemas con la unidad y aún así desde la empresa no quisieron enviar otro ómnibus.

Adriana Buffagni, una de las personas que viajaron y quedaron varadas, contó a Canal 13 cómo se dieron los hechos. La mujer reveló que partieron hacia Chile a las 19:00 del pasado jueves y que en ese contexto ya tuvieron que detenerse una hora en Uspallata para que un mecánico arregle una pieza del colectivo de la empresa Susana Nieto.

“De la última parada que hicimos empezamos a volver el domingo a las 14 y nos quedamos varados porque al colectivo se le rompió algo de los frenos. Pedimos que nos cambiaran de colectivo y dijeron que era mucho lio de trámites con aduana, dijeron que trajeron un repuesto pero que la aduana no se los dejó pasar, supuestamente porque no sabemos si es cierto eso. Dicen que faltaba el ticket del repuesto”, relató.

Por este motivo en horas de la noche los trasladaron a un hotel, pero sin permitirles ingresar a las habitaciones. Solamente los dejaron recostarse en el piso y sentarse en sillas, mientras les entregaron un sanguche. El problema radica es que algunos de los viajeros tienen más de 80 años entonces estas personas y necesitan de ciertas comodidades para descansar.

“Hemos estado acostados en el piso y en sillas, nos dieron un sanguche y listo, que Dios nos ayude. Seguimos esperando a que lleguen a buscarnos. A las 08:00 iba a llegar el colectivo, no llegó, después iba a venir a las 10:00 y tampoco. Ya se van a cumplir 24 horas, somos unas 40 personas, hay algunos que tienen más de 80 años y llevamos 24 horas sin dormir, el dueño de la empresa Susana Nieto no hace nada para que nosotros estemos cómodos”, sentenció.