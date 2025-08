Los 40 sanjuaninos varados en Chile podrían pasar otra noche a la intemperie

Un contingente de 40 sanjuaninos que viajó en un tour de compras a Chile vive una verdadera odisea en Santiago, donde permanecen varados desde hace 24 horas. El panorama es terrible, se encuentran a la intemperie y en la vereda de un hotel. Mientras, intentan resguardarse de la lluvia, el frío y sin recursos para comida o alojamiento. La situación se tornó crítica. Según lo que explicaron, temen tener que pasar otra noche en las mismas condiciones, sin respuestas por parte de la empresa que los trasladó.

El viaje había comenzado con normalidad, pero todo cambió cuando el colectivo de la empresa Blanca Paloma se averió antes de llegar a la frontera, en la zona de Guardia Vieja. El vehículo ya presentaba fallas y terminó rompiéndose definitivamente, según contaron los pasajeros. Los choferes intentaron repararlo y continuaron hasta el cruce internacional, pero los carabineros no permitieron el paso por la hora y las condiciones climáticas. Luego, el Paso Cristo Redentor fue cerrado.

Desde la empresa les indicaron que regresaran a Santiago y que se harían cargo del hospedaje, algo que, según los afectados, nunca ocurrió. Afirmaron que al principio pudieron costearse algunas noches de hotel por sus propios medios, pero el dinero se les terminó. “Anoche dormimos en la vereda, con lluvia. Una mujer se descompensó por el frío. Es terrible lo que estamos viviendo”, relató Matías Lara, uno de los pasajeros.

El reclamo apunta directamente a la empresa Blanca Paloma, a la que acusan de no cumplir con lo pactado y dejarlos abandonados en territorio chileno. “Nos mandaron a Santiago y nos dijeron ‘arréglense como puedan’. Los choferes fueron alojados por la empresa, pero nosotros quedamos afuera, sin poder siquiera entrar al micro que está sellado”, denunció el coordinador del grupo.

Ibazeta, otro de los damnificados, contó que intentó comunicarse con la empresa y no recibió respuestas favorables. “Hablé con la hija del dueño y me dijo que estaba ocupada, que no podía atendernos. No les importa que estemos pasando frío y hambre”, afirmó.

Entre los varados hay personas mayores, pacientes que necesitan medicación y familias que ya no tienen recursos. Denunciaron que Blanca Paloma les exige pagar un nuevo pasaje para regresar a San Juan, algo imposible para muchos que gastaron sus ahorros en el viaje. “El contrato era ida y vuelta. Nos mandaron un colectivo destruido, sin mantenimiento, y ahora nos dejan tirados”, remarcaron.

Mientras tanto, el grupo espera que mejoren las condiciones climáticas para que se reabra el paso fronterizo y puedan volver a la provincia. La única ayuda que recibieron, según contaron, fue la del personal del hotel donde permanecen en la vereda, quienes les permiten usar el baño y les brindan agua caliente.

