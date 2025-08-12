En las inmediaciones del Centro de Convenciones, se llevó a cabo el sorteo de los lotes urbanizados del proyecto Barrio Valle del Sol. Sin embargo, lejos de ser un día de alegría para los beneficiarios, el evento estuvo marcado por el reclamo y la indignación debido a supuestas irregularidades y falta de información clara.

Karen Ahumada, una de las adjudicatarias, explicó a Canal 13 que, aunque el proyecto representa el sueño de muchas familias, actualmente “todo esto ha pasado a ser un fraude”. Ahumada detalló que la cláusula primera del contrato les garantizaba la adjudicación de un lote y el otorgamiento de un crédito para la construcción de viviendas, según la resolución 168/23. Sin embargo, la realidad es distinta.

Según contó, en el sorteo realizado se asignaron 646 lotes de un total de 930, quedando más de 240 lotes sin sortear, muchos de ellos correspondientes a las zonas más urbanizadas del proyecto, como la calle Calibar. “Nos dijeron que el sorteo se realizaría una vez terminados todos los lotes, pero eso no ocurrió”, denunció Ahumada.

Además, criticaron la falta de transparencia en el proceso y la improvisación del sorteo, que se realizó mediante una aplicación digital y no con el tradicional bolillero, generando dudas entre los adjudicatarios. Las condiciones de los lotes sorteados tampoco fueron las adecuadas, ya que muchos estaban sin nivelar y con restos de toscones.

Los beneficiarios también denunciaron que, a pesar de las promesas iniciales, actualmente no hay créditos disponibles por parte del IPV para construir las viviendas, algo que consideran esencial, especialmente para familias de clase media, personas con discapacidad, adultos mayores y jubilados que no pueden acceder a créditos bancarios convencionales.

“El IPV suspendió el pago de las cuotas de ahorro de manera arbitraria, quitándonos un derecho que habíamos adquirido”, explicó Ahumada, quien añadió que tampoco se les informó sobre el valor de los lotes, las condiciones de pago ni la cantidad de cuotas. “No hay información, solo improvisación y falta de respeto”, expresó. Además, criticaron el trato recibido por parte de algunos funcionarios, como Rodolfo Colombo, quien, según ellos, mostró falta de respeto durante reuniones informativas.

Los beneficiarios solicitan que se anule el sorteo actual y que se termine de urbanizar la totalidad de los 930 lotes para que el proceso sea transparente y justo. También piden que se reestablezcan los créditos del IPV o que la institución se haga cargo de la construcción de las viviendas.

“Somos familias trabajadoras, policías, personal de salud, docentes y emprendedores. No somos un grupo piquetero, solo queremos nuestro derecho a la vivienda cumplido”, remarcó otra de las vecinas que es parte del reclamo.

Del mismo modo, denunciaron que se les ha dado un plazo de 10 días hábiles para cancelar los lotes adjudicados o serán dados de baja, lo que consideran un trato injusto para personas que trabajan y no cuentan con recursos ilimitados.