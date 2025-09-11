Los aportes de Sarmiento a la Vitivinicultura moderna, replicados en varios puntos del país

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó el legado poco difundido de Domingo Faustino Sarmiento como pionero en el desarrollo de la vitivinicultura en Argentina.

“Es muy especial para los sanjuaninos recordar a uno de los próceres principales de nuestro país. Lo tenemos muy presente como presidente, como educador, como fundador de la educación pública en Argentina. Pero esta tarde vamos a rescatar otro costado, menos conocido: su rol como impulsor de la vitivinicultura”, expresó Fernández.

El funcionario explicó que el homenaje no solo se realizará en la Casa de Sarmiento, en San Juan, sino también en paralelo con actividades en Mendoza, San Luis, Chile y en la Casa de San Juan en Buenos Aires, que fue residencia del prócer.

“Sarmiento fue quien trajo el malbec a la Argentina y el fundador de las escuelas de tecnología en San Juan y en Mendoza. Presentar este perfil poco comentado nos enorgullece a los sanjuaninos y a los cuyanos en general”, subrayó el ministro.

La convocatoria está dirigida especialmente al sector productivo, pero también abierta al público en general. “Será esta tarde, a las 18, en la Casa de Sarmiento”, concluyó Fernández.