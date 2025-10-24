La justicia inició una investigación tras la muerte de Agustina Álvarez, una adolescente que falleció a causa de una peritonitis. Según fuentes judiciales, la intervención del Ministerio Público se realizó de oficio debido a que se trataba de una menor y no contaba con un médico de cabecera.

El caso quedó bajo la supervisión de la UFI de Delitos Especiales, que solicitó la realización de una autopsia con el objetivo de esclarecer las causas del deceso y los posibles factores que lo desencadenaron. Los resultados del examen forense se esperan en los próximos días y serán determinantes para continuar con la investigación.

Fuentes locales señalaron que Agustina había concurrido días antes al Hospital de Los Berros debido a vómitos y malestar general, y tras ser atendida regresó a su hogar. Sin embargo, su cuadro se agravó, lo que motivó su traslado posterior al Hospital Rawson, donde lamentablemente perdió la vida.

Hasta el momento, no se ha presentado denuncia penal, pero el caso se encuentra bajo protocolo de investigación para determinar si existió mala praxis médica o negligencia en la atención.

La noticia causó profundo impacto en la comunidad educativa de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, donde Agustina cursaba sexto año, primera división. Desde la institución la recordaron con un emotivo mensaje: “Su legado permanecerá en cada recuerdo compartido”.