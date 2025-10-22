El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud pusieron en marcha el Programa Provincial de Capacitación y Concientización en RCP en el Ámbito Educativo, una iniciativa destinada a brindar formación en reanimación cardiopulmonar y prevención de enfermedades cardíacas a estudiantes, docentes y personal escolar de nivel Secundario.

El lanzamiento se realizó en la escuela Presidente Hipólito Yrigoyen, en Desamparados, donde la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, acompañaron a los profesionales a cargo del taller y a los alumnos de quinto y sexto año que participaron de la jornada.

De forma simultánea, la capacitación también se desarrolló en el Colegio San Nicolás de Bari. Con esta acción, comenzó una etapa intensiva de trabajo que alcanzará a 192 escuelas inscriptas en toda la provincia. El objetivo es capacitar al 50% de esas instituciones entre octubre y noviembre, y completar el total durante 2026.

La ministra Fuentes destacó la importancia del programa: “Los estudiantes aprendieron técnicas que pueden salvar vidas y, al mismo tiempo, fortalecieron su sentido de responsabilidad y compromiso social. Cada alumno que se capacita multiplica las posibilidades de respuesta ante una emergencia”.

Por su parte, el ministro Dobladez remarcó que el trabajo conjunto entre ambas carteras “permitió construir una comunidad educativa preparada para actuar en situaciones críticas. Nadie sabe cuándo puede enfrentar una emergencia, por eso la formación en RCP debe asumirse con convicción y compromiso. Es una acción que salva vidas”.

En la visita a la escuela Yrigoyen también participaron el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo; la jefa del Departamento de Medicina Asistencial, Romina Mataix; y la jefa de División Enfermería, Marianela Pérez.

El programa, aprobado por Resolución N°14594 del Ministerio de Educación, se originó a partir de un convenio entre ambos ministerios en el marco de las leyes Provincial 2674-H y Nacionales 26.835 y 27.159, que promueven la enseñanza de RCP en instituciones educativas.

Las jornadas incluyen talleres teórico-prácticos, uso de simuladores y material audiovisual adaptado a los lineamientos de la American Heart Association (2024). En esta primera etapa, la formación estuvo dirigida a los dos últimos años del nivel secundario y se prevé su extensión a todos los cursos durante el próximo año.

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una técnica que aumenta las posibilidades de supervivencia ante una emergencia cardíaca, ayuda a reducir el daño cerebral por falta de oxígeno y fortalece la red comunitaria al capacitar a más personas para actuar ante una urgencia.

Según estimaciones, en Argentina se registran entre 40.000 y 60.000 muertes súbitas por año, lo que convierte a la capacitación en RCP en una herramienta clave para salvar vidas y promover una sociedad más preparada y solidaria.