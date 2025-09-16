Luego de vivir una situación compleja por varios años, la actividad inmobiliaria está repuntando en la República Argentina. Desde el sector informaron que lo que hizo crecer considerablemente la compraventa de inmuebles fueron los créditos hipotecarios.

Iván Orozco, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, se refirió a este tema en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). En ese contexto aclaró que el sector que se dedica al alquiler de las viviendas, vive una realidad totalmente distinta.

“La actividad inmobiliaria hay que separarla de lo que es el mercado locativo, separar el mercado de la compra venta del alquiler. El mercado de la compra-venta desde que volvieron los créditos hipotecarios que por tantos años estuvieron desaparecidos, la verdad que ha crecido la actividad. Diría que en el último año ha sido estrepitoso el aumento de la compra-venta con esos créditos”, expresó.

En ese contexto citó el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí cuentan con mediciones de los volúmenes de escrituras separados de lo que son las escrituras a través de créditos hipotecarios, algo que lamentablemente no se hace en San Juan para tener precisiones. De esta forma, en CABA se concretó un aumento del 500% interanual gracias a estos créditos inmobiliarios.