Los desafíos de una buena alimentación en un contexto de falta de recursos

En un contexto donde la economía familiar a menudo limita las opciones, la nutricionista Victoria Menin destaca el impacto que la falta de recursos tiene en la calidad de la alimentación. Según la especialista, el excesivo consumo de alimentos de bajo costo y alto contenido de hidratos de carbono —como cereales, arroz, pastas y polenta— puede desencadenar graves problemas de salud a largo plazo.

Menin advierte que un consumo elevado y sostenido de estos productos puede provocar enfermedades crónicas no transmisibles, como sobrepeso y obesidad. De estas condiciones se desprenden otras consecuencias serias, como la diabetes, la hipertensión arterial, el aumento de las grasas en la sangre y las cardiopatías.

Combinación y la moderación

La nutricionista subraya que estos alimentos no son perjudiciales por sí mismos, sino que el problema radica en su consumo desproporcionado. Explicó que si se consumen en menores porciones, con una frecuencia más espaciada y, sobre todo, acompañados de verduras, pueden ser una fuente de energía beneficiosa.

La experta enfatiza la importancia de una alimentación variada y en las proporciones adecuadas para cada persona. Si bien los alimentos ricos en carbohidratos son importantes para obtener energía, deben complementarse con vegetales de colores, que aportan diferentes vitaminas y minerales, y con legumbres.

Revalorizar las legumbres

Menin lamentó el bajo consumo de legumbres en Argentina, a pesar de que son una fuente fundamental de vitaminas, hierro y minerales. "Muchos estudios nos muestran que tenemos que consumir más de tres veces por semana legumbres", expresó.

Finalmente, la profesional insistió en la importancia de saber "cómo armar un plato" de manera equilibrada, destacando que la inclusión de carne, cuando es posible, también es muy beneficiosa. Su mensaje central es la necesidad de educación nutricional, un aspecto fundamental para que las familias puedan tomar decisiones más saludables, incluso con presupuestos ajustados.