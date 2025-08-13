Este miércoles, el Ministerio de la Producción anunció el inicio de una campaña histórica contra la Lobesia botrana, plaga que amenaza la producción vitivinícola. La iniciativa comenzará en los próximos días y estará financiada íntegramente con fondos provinciales, luego de que la Nación dejara de aportar recursos hace dos años.

En diálogo con Canal 13, Miguel Moreno, de la Secretaría de Agricultura, destacó que se trata de “un trabajo interesante que se ha llevado adelante este año” y subrayó que, por primera vez, se diseñó “un plan estratégico anual para la campaña fitosanitaria en conjunto con la Cámara de Comercio Exterior, el INTA y el Centro de Ingenieros”. Moreno aclaró: “No será posible eliminarla, pero podemos bajar sustancialmente su prevalencia”, afirmó.

El funcionario recordó que en 2024 San Juan atravesó una situación crítica, mientras que Mendoza enfrentó problemas por aplicar tratamientos fuera de tiempo, lo que provocó brotes y afectó la calidad de la producción. A ello sumó que “Ese desfase generó que muchas bodegas tuvieran problemas con sus productos finales. Necesitamos actuar rápido para asegurar la calidad y evitar pérdidas”.

Por esto mencionó que la plaga no solo afecta el rendimiento, sino que puede volver la uva inutilizable para la cosecha, causando pérdidas económicas y problemas en el procesamiento industrial.

La campaña abarcará casi la totalidad de los viñedos provinciales con aplicaciones aéreas. Se realizará un segundo vuelo en las “zonas calientes” donde la presencia de la plaga sea mayor. Además, se incorporará tecnología de drones para cubrir entre 2.800 y 3.000 hectáreas adicionales.

En las áreas sin aplicación aérea, el Gobierno entregará productos a los productores: hasta 10 hectáreas de manera gratuita, y con una cobertura del 50% del costo por hectárea para superficies mayores. Moreno explicó que: “Es una campaña bastante agresiva, que puede bajar la curva de crecimiento de la plaga”.

Uno de los pilares del plan será la entrega de créditos blandos por $450 millones para la compra de feromonas, considerado el sistema más efectivo para el control de la Lobesia botrana.

“Ponemos a disposición una línea de crédito con una tasa muy accesible, muy lejos de la que hoy se ve en el mercado, para la compra de feromonas, que es uno de los sistemas más efectivos que tenemos y funciona muy bien”, dijo Moreno.

El costo de las feromonas oscila entre $105.000 y $110.000 por hectárea. Si bien la inversión puede parecer alta, Moreno remarcó que es mínima en comparación con el daño que la plaga puede generar. Por ello sostuvo que: “Si el 100% de los productores aplicara feromona, estaríamos muy cerca de erradicar la plaga a mediano o largo plazo”.

Aunque los fondos de las barreras sanitarias no son la base del programa, ayudan a sostener acciones complementarias como fumigaciones con cuadrillas, colocación y monitoreo de trampas, y estudios estadísticos y de laboratorio. Moreno destacó: “Generan conciencia interna y confianza en los mercados internacionales que compran nuestros productos”.