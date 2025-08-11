El pasado sábado se llevó a cabo un importante operativo para salvar la vida de unos turistas que habían alquilado dos kayaks —uno individual y otro doble— en el dique Punta Negra, y que terminaron dándose vuelta sin poder reincorporarse a la embarcación. Sobre lo ocurrido, Canal 13 dialogó con Raúl Quiroga, jefe del Departamento Náutica.

Según relató, la madre de la familia fue rescatada con signos de hipotermia. “Gracias a Dios fue a corta distancia y ahí empieza la situación, porque la señora ya empezaba con síntomas de hipotermia. Realmente estuvo cerca y no fue más hacia adentro del dique”, señaló Quiroga. El rescate fue posible gracias a que el hijo de la mujer pidió ayuda al personal de Náutica.

“Pudimos sacarla, bajarla del cerro porque ya tenía los miembros inferiores un poco congelados”, contó. A la vez, añadió que los guardavidas la subieron a su embarcación en ese estado y la cambiaron de ropa para evitar que la temperatura corporal siguiera descendiendo.

En cuanto al servicio de alquiler de kayak y las posibles medidas preventivas, Quiroga explicó que existen normas de uso. “Nosotros, a través de la ley 826/200, solicitamos que todos los paradores y todas las personas que ingresen al dique, ya sea con fines recreativos, de pesca o deportivos, deben avisar”, dijo. En este caso, el parador fue multado porque no informó a Náutica que esta familia se encontraba navegando.

El caso quedó en manos del Juzgado, pero para Quiroga el incumplimiento es grave. “Podría haber ocurrido una fatalidad, más aún en el estado en que hallamos a la mujer”, advirtió.

Asimismo, señaló que es fundamental que los responsables de las embarcaciones comuniquen a Náutica quiénes ingresan y hacia dónde se dirigen. “Con ese conocimiento sabemos qué movimiento náutico hay y cuánta gente se está moviendo por la zona”, explicó.

Por último, al ser consultado sobre el equipamiento del área, Quiroga informó: “El Gobierno nos ha provisto de 10 embarcaciones y, además, de ropa especial, con lo que podemos actuar de manera más segura y eficiente”.

Sobre el parapentista

El jefe del Departamento Náutica, Raúl Quiroga, se refirió al accidente ocurrido recientemente en San Juan, donde un parapentista se estrelló contra uno de los cerros luego de lanzarse desde el Cerro Tres Marías.

“Sabemos muy poco. El salto lo hizo desde el Cerro Tres Marías y tuvo el percance de caer y golpearse la cabeza. Nosotros no tomamos intervención directa, pero estuvimos presentes para evaluar si podíamos brindar apoyo en alguna acción”, señaló Quiroga.

De cara a la temporada de verano, el funcionario remarcó la necesidad de reforzar los controles y exigir a los prestadores turísticos que cumplan con la normativa vigente. “Hacemos inspecciones a todos los paradores, verificamos si hay guardavidas, quiénes son, los horarios, y sobre todo hacemos muchísimo hincapié en el tema de comunicación”, explicó.

Quiroga recordó que la Ley 826G establece que quienes realicen actividades náuticas deben contar con transmisores en canal 16, de frecuencia marina. “De ahí queda en manos del turista y del prestador turístico exigirse mutuamente estas condiciones. Muchas veces el turista no lo sabe, pero el prestador tiene la obligación de brindarle el equipo”, advirtió.

En ese sentido, reclamó que se informe a Náutica sobre quiénes ingresan a realizar actividades, cuántas personas son y hacia dónde se dirigen. “Eso es lo correcto, porque así podemos estar alerta ante cualquier situación. Si tenemos esa información, vamos a estar más cerca de la acción y ganar tiempo”, indicó.

El jefe de Náutica destacó que, ante emergencias, la rapidez es clave. “Si usted me llama y me dice: ‘Raúl, estoy en el cerro, tengo problemas con el kayak’, ya enviamos a la gente directamente a ese punto. En este tipo de situaciones, el tiempo es la vida misma”, concluyó.