La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio a conocer las fechas correspondientes al ingreso 2026 de sus Institutos Preuniversitarios: la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”.

Según informó la casa de estudios, el examen de Lengua se realizará el 1 de diciembre de 2025, mientras que la evaluación de Matemática se tomará el 2 de diciembre del mismo año.

Además, la UNSJ puso a disposición de las y los aspirantes una serie de archivos en formato PDF con material de preparación: los exámenes modelo de Lengua y Matemática, los contenidos que serán evaluados y un tríptico informativo con el cronograma completo y las principales pautas a tener en cuenta.

Con esta información, la universidad busca garantizar igualdad de oportunidades para quienes deseen formar parte de alguna de sus tres instituciones preuniversitarias, reconocidas por su trayectoria académica y su nivel de exigencia en la formación secundaria.

Es conocido que cientos de alumnos y padres sanjuaninos poseen gran interés en poder ingresar a algunos de los tres colegios que dependen de la casa de altos estudios y que poseen características de altos niveles de enseñanza, como también la exigencia en el aprendizaje.