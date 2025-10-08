Los fieles se preparan para la fiesta patronal en la famosa gruta de la Virgen de Fátima

La fe y la devoción se concentran en el Santuario de la Virgen de Fátima de Rawson, donde los fieles se preparan para la gran celebración de su día, el próximo 13 de octubre. Esta fiesta conmemora la última aparición de la Virgen a los pastorcitos, y este año invita a la reflexión bajo el lema: "Con María seamos casa de escucha y santidad".

En una conversación con el móvil de Canal 13, el padre Jonatan Félix, párroco a cargo de la organización, explicó el espíritu de la festividad. "En estos días estamos meditando esto de ser casa, la escucha y también como seguir creciendo en la santidad que es un llamado que el Señor nos hace a todos los bautizados", expresó.

La Novena:

La comunidad ya está viviendo el novenario preparatorio, que este martes celebró su cuarto día. Las actividades diarias son intensas y están diseñadas para la meditación y la penitencia:

20:00 horas comienzan con la Adoración al Santísimo.

A continuación, se reza el Santo Rosario, un tiempo durante el cual también se ofrecen confesiones a los fieles.

21:00 horas: Se celebra la Misa, que cada noche es presidida por un sacerdote diferente. Estos sacerdotes profundizan en una parte del lema central junto a la comunidad.

Desfile y procesión

La celebración central, el día 13 de octubre, contará con actividades que desbordan el ámbito religioso e integran a toda la comunidad de San Juan.

A las 19:00 horas, se llevará a cabo la segunda edición del desfile en honor a la Virgen. De este evento formarán parte:

Escuelas de danza

Centros de jubilados

Escuelitas deportivas

Escuelas primarias y secundarias

Posteriormente, se realizará la solemne procesión junto a la imagen de la Virgen de Fátima.

El cierre de los nueve días de novena será a las 20:30 horas con la Misa de Fiesta, que se celebrará en el atrio del Santuario.

El padre Félix extendió una invitación a toda la provincia: "Están invitados todos los que se sientan recibidos en la casa de la Virgen, un lugar donde ella derrama abundante gracias y bendiciones y donde somos de alguna manera cobijados por su amor maternal y recibimos eso que estamos necesitando para nuestras familias, para nosotros, en los procesos en que nos encuentre la vida".